Muqui celebra Dia das Crianças com Carretão da Alegria e Tina Show

A Prefeitura de Muqui preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. A Semana da Criança 2025 contará com diversas atividades até sábado (11).

Nesta quarta (8), o Carretão da Alegria percorrerá as ruas da cidade pela manhã e à tarde, visitando escolas e levando música e brincadeiras para os alunos. Já à noite, das 19h às 20h30, o Carretão estará aberto para todas as crianças do município, garantindo momentos de descontração e convivência em família.

O encerramento da semana festiva será no sábado (11), a partir das 17h, no Parque de Exposições. A tarde de celebração contará com o Tina Show, além de pipoca, algodão-doce e pula-pula para a criançada.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura Municipal de Muqui, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura e da Secretaria de Educação, com o apoio do Sicoob Credirochas.