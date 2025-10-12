NOTAER resgata vítima em estado grave após colisão na BR-262 em Marechal Floriano

No final da tarde deste sábado (11), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado para realizar o transporte de uma vítima de acidente na BR-262, no km 66, em Marechal Floriano.

De acordo com as informações do NOTAER, uma motocicleta colidiu com um caminhão. Os dois ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos graves. O condutor em estado menos grave foi encaminhado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para um hospital da região.

Já o segundo ocupante, com lesões consideradas gravíssimas, precisou de atendimento aéreo. Ele foi transportado pelo helicóptero Harpia 09 até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Segundo a equipe médica envolvida na operação, a rapidez do resgate foi decisiva para salvar a vida do paciente, que chegou a sofrer uma parada cardíaca durante o deslocamento. O chamado “Tempo X Resposta” — intervalo entre o acidente e a chegada ao atendimento especializado — foi considerado essencial para o sucesso da operação.