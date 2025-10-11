Vítimas de acidente grave com moto caem em barranco em rodovia no ES

Na tarde deste sábado (11), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado para realizar o transporte de vítima de acidente automobilístico na BR 262, km 78, próximo ao Distrito de Victor Hugo, em Marechal Floriano.

Uma moto colidiu com um carro e os dois ocupantes da moto caíram em um barranco, de difícil acesso, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros Militar.

O que estava mais estável e com ferimentos leves foi conduzido por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital.

O segundo ocupante da moto, que estava com fratura exposta, além de outras fraturas e lesões, precisou ser entubado e transportado pelo Harpia 09 até o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, na Serra.

A atuação rápida das equipes de emergência foi fundamental para garantir que o paciente recebesse atendimento especializado no menor tempo possível.