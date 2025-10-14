Nova estação de bombeamento promete combater alagamentos em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta segunda-feira (13), a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigossi (EBAP Bigossi), em Vila Velha. A obra, executada pelo Governo do Estado, representa um importante avanço no sistema de macrodrenagem da cidade e vai contribuir de forma decisiva para a redução dos alagamentos na região central do município.



Com investimento de R$ 51,6 milhões, a Estação tem capacidade de bombeamento de 14,4 milhões de litros por hora, operando com duas bombas de alta eficiência. A estrutura foi projetada para atuar no escoamento das águas que chegam ao Canal Bigossi, evitando os frequentes alagamentos no entorno do Terminal de Vila Velha e da alça da Terceira Ponte.



“Nós fizemos a ligação daqui de Bigossi até a Glória em meu primeiro governo, entre 2011 e 2014. Foi uma obra importantíssima na época e agora estamos inaugurando a sétima Estação de Bombeamento de Vila Velha. Outras duas ainda serão entregues e mais três serão modernizadas”, afirmou o governador, citando os investimentos do Governo do Estado em macrodrenagem.



Casagrande prosseguiu: “Não estou dizendo que Vila Velha não irá mais sofrer com as chuvas, até porque em qualquer lugar do mundo há alagamentos, a depender da quantidade de chuva que cai. Mas não veremos mais aqueles alagamentos que existiam, pois o escoamento da água é mais rápido com essas estações. São ações de um governo organizado, que conseguem mudar a vida das pessoas e fazer com que elas tenham orgulho de morar em Vila Velha.”



De acordo com o projeto, o sistema direciona as águas pluviais por meio de linhas de recalque até o Canal da Costa, na altura da Rua Dom Jorge de Menezes, beneficiando diretamente os bairros Cristóvão Colombo, Ilha dos Ayres, Divino Espírito Santo, Centro, Itapoã e Praia da Costa.



Outro destaque da EBAP Bigossi é o uso da tecnologia e automação. A estação é totalmente automatizada e pode ser operada remotamente, o que garante mais agilidade e segurança no controle das bombas e na resposta a eventos de chuva intensa.

“Esse é mais um investimento do Governo do Estado com a capacidade de melhorar o dia a dia das pessoas. Alagamentos aqui, nunca mais. Um dia de celebração e graças! Como tem valido a pena ter um Governo organizado, equilibrando gestão e recursos, para fazer parcerias firmes com Vila Velha e nossos outros 77 municípios. Com as sete estações de bombeamento superamos R$ 600 milhões em investimentos no município, dando a cidade e aos seus moradores tudo aquilo que Vila Velha precisa e merece”, disse o vice-governador Ricardo Ferraço.

Durante a solenidade, o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, destacou o impacto positivo da obra para a cidade e para a população capixaba.



“A Estação Bigossi é uma entrega que representa o cuidado do Governo do Estado com Vila Velha e com o bem-estar da população. É uma obra que une engenharia, tecnologia e planejamento urbano para resolver um problema histórico. Sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, seguimos avançando em obras que melhoram a vida das pessoas e tornam nossas cidades mais resilientes”, comentou o secretário.



A EBAP Bigossi integra o conjunto de ações estratégicas do Governo do Estado para fortalecer a infraestrutura urbana e reduzir os riscos de alagamentos em áreas críticas da Região Metropolitana da Grande Vitória, contribuindo para mais segurança, conforto e qualidade de vida à população.



A obra faz parte do programa de macrodrenagem desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que soma mais de R$ 724 milhões em investimentos em diversos municípios capixabas. As ações abrangem a construção de estações de bombeamento, comportas de maré, galerias e parques lineares, com o objetivo de reduzir alagamentos, fortalecer a infraestrutura urbana e promover mais qualidade de vida à população.