Oficina gratuita de interpretação teatral acontece neste sábado (4) no ES

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de Interpretação que será ministrada no próximo sábado (4), na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi), no Centro de Vitória. Os participantes estudarão o percurso do processo criativo que envolve o trabalho do ator. A atividade acontecerá das 14h às 18h, tendo como público atores e estudantes de teatro.

A oficina faz parte do projeto Eremitas, que contempla ainda intervenções urbanas, mostra comentada e quatro apresentações gratuitas de uma peça teatral de mesmo nome. A oficina de teatro será ministrada por Mateus Schimith, que é doutor e mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com foco em estudos sobre a presença cênica, o jogo e as poéticas do ator, além de pesquisa sobre capoeira.

Atualmente, Mateus é coordenador-geral do Curso de Licenciatura em Teatro a distância da UFBA e professor adjunto do Departamento de Fundamento do Teatro da instituição. Atuou em diversas universidades, como a Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Vila Velha (UVV) e Universidade Federal de Sergipe (UFS). Como ator, trabalhou em montagens nacionais e internacionais, e também é capoeirista desde 2003, membro do Grupo Beribazu.

A peça tem como proposta um trabalho que envolve o processo colaborativo, envolvendo a equipe na construção. O projeto está sendo realizado por meio do edital n°10/2024 – Artes Cênicas, da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

Serviço:

Oficina de Interpretação