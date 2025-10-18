Segurança

Operação cumpre mandado de prisão contra autor de homicídio em Alfredo Chaves

O homem foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde passou pelos procedimentos de praxe

Foto: PCES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, nesta sexta-feira (17), um homem de 51 anos condenado por homicídio qualificado cometido no município de Alfredo Chaves. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, durante uma operação na localidade de Juerana A, zona rural do município.

De acordo com as informações divulgadas pela PCES, os policiais receberam uma denúncia sobre o paradeiro do acusado, que possuía um mandado de prisão em aberto.

Após levantamentos e diligências na região, a equipe confirmou a presença do suspeito e cumpriu o mandado judicial. Ele foi localizado em sua residência e não apresentou resistência à prisão.

O homem foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde passou pelos procedimentos de praxe, e, em seguida, encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Ele permanecerá à disposição da Justiça de Alfredo Chaves, responsável pelo processo do crime de homicídio.

