Segurança

Operação desarticula rede de facções em presídios capixabas

A Operação Scriptor, com o objetivo de desarticular um esquema de comunicação ilícita entre lideranças de facções criminosas presas e seus comparsas em liberdade, na Grande Vitória.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Polícia Federal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Scriptor, com o objetivo de desarticular um esquema de comunicação ilícita entre lideranças de facções criminosas presas e comparsas em liberdade na Grande Vitória. A ação foi coordenada pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Penal do Espírito Santo e de outras forças de segurança.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, nove de prisão temporária e três medidas cautelares diversas da prisão, todos expedidos pelo Juízo de Garantias de Santa Leopoldina. Quatro investigados seguem foragidos. A investigação começou a partir de provas obtidas na Operação Recado Reverso, deflagrada em 2024, que apurou o envolvimento de advogados no repasse de ordens criminosas vindas de dentro de presídios.

Entre os investigados está um advogado suspenso do exercício da profissão por decisão judicial, apontado como o principal articulador do esquema. Mesmo proibido de atuar, ele continuou realizando atendimentos em unidades prisionais, descumprindo medida cautelar. Em junho deste ano, foi flagrado prestando assistência a detentos e teve apreendidos celulares, manuscritos e documentos ligados à atividade ilegal.

A análise do material indicou que o advogado mantinha contato direto com pelo menos quatro líderes de facções de alta periculosidade, atuando como mensageiro e intermediário na transmissão de ordens estratégicas. Assim, possibilitava que as lideranças continuassem comandando ações criminosas de dentro dos presídios.

O nome “Scriptor”, termo latino que significa “escritor”, faz referência ao papel do advogado como redator das mensagens trocadas entre as lideranças e seus subordinados. Segundo a FICCO/ES, a operação representa um passo decisivo para interromper canais de comunicação ilícitos e enfraquecer a estrutura hierárquica e financeira das organizações criminosas no Espírito Santo.

Com informações, Polícia Federal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de 10 anos de experiência em produção de notícias e cobertura de pautas políticas, de segurança pública e institucionais. Ao longo da carreira, consolidou sua atuação em apuração, redação e edição de conteúdo multiplataforma, sempre com foco na precisão e na relevância da informação. Também possui ampla experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa, redação publicitária, copywriting e roteirização.

[email protected]

Assuntos:

Espírito SantoOperaçãoPolícia Federal

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por