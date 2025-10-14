Operação desarticula rede de facções em presídios capixabas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES) deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Scriptor, com o objetivo de desarticular um esquema de comunicação ilícita entre lideranças de facções criminosas presas e comparsas em liberdade na Grande Vitória. A ação foi coordenada pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Penal do Espírito Santo e de outras forças de segurança.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, nove de prisão temporária e três medidas cautelares diversas da prisão, todos expedidos pelo Juízo de Garantias de Santa Leopoldina. Quatro investigados seguem foragidos. A investigação começou a partir de provas obtidas na Operação Recado Reverso, deflagrada em 2024, que apurou o envolvimento de advogados no repasse de ordens criminosas vindas de dentro de presídios.

Entre os investigados está um advogado suspenso do exercício da profissão por decisão judicial, apontado como o principal articulador do esquema. Mesmo proibido de atuar, ele continuou realizando atendimentos em unidades prisionais, descumprindo medida cautelar. Em junho deste ano, foi flagrado prestando assistência a detentos e teve apreendidos celulares, manuscritos e documentos ligados à atividade ilegal.

A análise do material indicou que o advogado mantinha contato direto com pelo menos quatro líderes de facções de alta periculosidade, atuando como mensageiro e intermediário na transmissão de ordens estratégicas. Assim, possibilitava que as lideranças continuassem comandando ações criminosas de dentro dos presídios.

O nome “Scriptor”, termo latino que significa “escritor”, faz referência ao papel do advogado como redator das mensagens trocadas entre as lideranças e seus subordinados. Segundo a FICCO/ES, a operação representa um passo decisivo para interromper canais de comunicação ilícitos e enfraquecer a estrutura hierárquica e financeira das organizações criminosas no Espírito Santo.

Com informações, Polícia Federal.