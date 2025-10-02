Operação em Iúna resgata seis pessoas de situação análoga à escravidão

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, e a Polícia Militar realizaram operação que resultou na libertação de seis trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em uma propriedade rural do município. Dois indivíduos foram presos em flagrante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, executado pelo 14º Batalhão da PM na última terça-feira (30), com a participação de 13 policiais.

No local, os trabalhadores foram encontrados em condições degradantes, com restrição de liberdade e intimidados por funcionários que portavam punhais, facas e facões. Segundo relatos das vítimas e registros da Polícia Militar, seus documentos pessoais eram retidos como forma de controle. Após a libertação, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.

O mandado foi requerido pelo MPES à Justiça como medida cautelar, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, com a finalidade de reunir elementos para o ajuizamento de ação penal contra J. B. B., suspeito de manter trabalhadores em regime análogo à escravidão.

Para assegurar a proteção das vítimas, o MPES acionou a assistência social de Iúna, que passou a acompanhar o caso, prestando apoio e encaminhando os trabalhadores a abrigos temporários até a solução definitiva de suas situações. Mais informações não podem ser fornecidas no momento, pois as investigações seguem sob sigilo, a fim de não comprometer os trabalhos em andamento.