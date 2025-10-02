De carros a cofres: Governo do ES fará leilão com lances a partir de R$ 50

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) vai promover, no dia 18 de outubro, às 9h, um leilão on-line de bens móveis inservíveis do Estado. Os lances virtuais já estão liberados e podem ser registrados exclusivamente pelo site www.esleiloes.com.br.

Ao todo, serão disponibilizados 109 lotes com itens variados, entre eles veículos, computadores, monitores, impressoras, sucatas de contêineres, estação de tratamento de esgoto, cofres, aparelhos de ar-condicionado, armários, cadeiras, geladeiras, freezer, mesas, poltronas, câmaras refrigeradoras, chiller, chromebooks, além de materiais de escritório, suprimentos e equipamentos de proteção individual.

Leia também: Trânsito em Cachoeiro terá alterações em ruas centrais a partir de domingo (5)

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, exceto parentes do leiloeiro, membros da Comissão de Leilão da Seger e servidores públicos estaduais, em respeito à legislação vigente. Os bens estarão disponíveis para visitação prévia em locais, datas e horários informados no site do leiloeiro.

Dúvidas ou pedidos de informações adicionais podem ser encaminhados para o e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 99953-0454 / 99982-3998.

Serviço

Leilão on-line de bens móveis inservíveis

Data: 18/10/2025

Horário: 9 horas

Lances virtuais em: www.esleiloes.com.br

Dúvidas ou mais informações: [email protected] / (27) 99953-0454 / 99982-3998