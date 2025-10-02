Operação Hibernação apreende armas, drogas e dinheiro em Guaçuí

Nesta quarta-feira (2) de 2025, foi deflagrada na cidade de Guaçuí, a Operação Hibernação, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.
A operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo, mobilizando um efetivo de 27 agentes, entre policiais civis, militares e integrantes da unidade K9.
Durante as diligências, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos bairros Centro, Orias Shinaider, Manoel Alves Siqueira e João Ferraz de Araújo.
Como resultado da operação, foram apreendidos os seguintes materiais:
- Uma porção de maconha, com aproximadamente 10 gramas;
- 785 Munições Intactas de calibres diversos;
- 306 Munições deflagradas;
- 1141 balotes esfera de 5 e 10mm;
- 03 pessoas conduzidas
- R$ 7.141,00 em espécie;
- 05 aparelhos celulares
- 01 Luneta Tasco 32 MM
- 01 Trilho de arma de fogo
- 01 medidor para pólvora
- 01 Faca marca Colúmbia
- 01 Capa para arma de fogo
