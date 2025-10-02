Segurança

Operação Hibernação apreende armas, drogas e dinheiro em Guaçuí

Durante as diligências, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos bairros Centro, Orias Shinaider, Manoel Alves Siqueira e João Ferraz de Araújo.

Operação Hibernação
Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (2) de 2025, foi deflagrada na cidade de Guaçuí, a Operação Hibernação, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.

A operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo, mobilizando um efetivo de 27 agentes, entre policiais civis, militares e integrantes da unidade K9.

Como resultado da operação, foram apreendidos os seguintes materiais:

  • Uma porção de maconha, com aproximadamente 10 gramas;
  • 785 Munições Intactas de calibres diversos;
  • 306 Munições deflagradas;
  • 1141 balotes esfera de 5 e 10mm;
  • 03 pessoas conduzidas
  • R$ 7.141,00 em espécie;
  • 05 aparelhos celulares
  • 01 Luneta Tasco 32 MM
  • 01 Trilho de arma de fogo
  • 01 medidor para pólvora
  • 01 Faca marca Colúmbia
  • 01 Capa para arma de fogo

