Operação Hibernação apreende armas, drogas e dinheiro em Guaçuí

Nesta quarta-feira (2) de 2025, foi deflagrada na cidade de Guaçuí, a Operação Hibernação, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.

A operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo, mobilizando um efetivo de 27 agentes, entre policiais civis, militares e integrantes da unidade K9.

Durante as diligências, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos bairros Centro, Orias Shinaider, Manoel Alves Siqueira e João Ferraz de Araújo.

Como resultado da operação, foram apreendidos os seguintes materiais: