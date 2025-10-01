Outubro começa com temperaturas estáveis no ES; confira a previsão do tempo

Nesta quarta-feira (1°), os ventos úmidos que sopram do mar, favorecem o tempo instável, na região Norte, Nordeste, Litoral Sul e Grande Vitória, entre a madrugada e a manhã, com abertura no decorrer do dia.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, nas demais regiões, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem estáveis.

Na Grande Vitória, chuva rápida no começo do dia, e abertura de nuvens à tarde. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28°C. Vitória: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, chuva rápida no começo do dia no litoral, e abertura de nuvens à tarde. Sem chuva nas demais áreas. Vento moderado no litoral. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, chuva rápida, na região das “três santas”, com abertura de nuvens à tarde. Sem chuva nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, chuva rápida no começo do dia, e abertura de nuvens à tarde. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, chuva rápida no começo do dia, e abertura de nuvens à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida no começo do dia, e abertura de nuvens à tarde. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.