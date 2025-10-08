Parto normal de bebê gigante no ES será investigado pela Sesa

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) instaurou, nesta quarta-feira (8), uma auditoria para investigar o parto do bebê de 6,5 kg, ocorrido em Colatina.

O bebê, chamado Alderico, nasceu com 55 centímetros, no dia 9 de agosto, e precisou ser entubado na UTI. A mãe sofreu uma laceração durante o parto normal e levou 55 pontos. Segundo a Sesa, a investigação deve ser concluída em até 60 dias.

A secretaria informou ainda que, assim que teve conhecimento do caso, determinou a apuração imediata devido à gravidade das lesões sofridas pela mãe e pela criança.

Entenda o caso:

Um bebê nasceu pesando 6,5 kg e medindo 55 centímetros em Colatina, no dia 9 de agosto. O recém-nascido ficou cerca de cinco minutos sem respirar e sofreu uma fratura no ombro durante o parto, permanecendo internado por dez dias. A mãe teve hemorragia e precisou levar 55 pontos.

Segundo informações da família, Alderico chegou a ficar entubado e os médicos informaram que ele precisará realizar sessões de fisioterapia devido à lesão no braço. Após quase dois meses, Alderico já pesa quase 10 kg.

O que diz o hospital:

O Hospital São José esclareceu que o prontuário completo da paciente confirma a realização de parto normal, mas foi identificado um erro no código da documentação de alta. Após revisão de todos os registros, o procedimento foi corrigido no sistema.

De acordo com o hospital, a gestante deu entrada na unidade às 11h30 do dia 8 de agosto. A direção informou também que, em nenhum momento, os pais manifestaram desejo de realizar parto cesariana, e a equipe seguiu os protocolos indicados.

Assim, o exame de ultrassom feito dias antes apontava que o bebê pesava cerca de 3,5 kg. A mãe já havia passado por oito partos normais, incluindo um bebê de mais de 5 kg, sem complicações.

A nota do hospital destaca ainda que a opção pelo parto normal foi tomada após avaliação clínica, pois não havia contraindicações. O peso elevado do bebê surpreendeu toda a equipe médica, já que o exame de referência, feito em outra instituição, estimava 3,45 kg, considerado dentro da normalidade.