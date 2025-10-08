Cidades

Parto normal de bebê gigante no ES será investigado pela Sesa

A mãe já havia passado por oito partos normais, incluindo um bebê de mais de 5 kg, sem complicações.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) instaurou, nesta quarta-feira (8), uma auditoria para investigar o parto do bebê de 6,5 kg, ocorrido em Colatina.

O bebê, chamado Alderico, nasceu com 55 centímetros, no dia 9 de agosto, e precisou ser entubado na UTI. A mãe sofreu uma laceração durante o parto normal e levou 55 pontos. Segundo a Sesa, a investigação deve ser concluída em até 60 dias.

A secretaria informou ainda que, assim que teve conhecimento do caso, determinou a apuração imediata devido à gravidade das lesões sofridas pela mãe e pela criança.

Entenda o caso:

Um bebê nasceu pesando 6,5 kg e medindo 55 centímetros em Colatina, no dia 9 de agosto. O recém-nascido ficou cerca de cinco minutos sem respirar e sofreu uma fratura no ombro durante o parto, permanecendo internado por dez dias. A mãe teve hemorragia e precisou levar 55 pontos.

Segundo informações da família, Alderico chegou a ficar entubado e os médicos informaram que ele precisará realizar sessões de fisioterapia devido à lesão no braço. Após quase dois meses, Alderico já pesa quase 10 kg.

O que diz o hospital:

O Hospital São José esclareceu que o prontuário completo da paciente confirma a realização de parto normal, mas foi identificado um erro no código da documentação de alta. Após revisão de todos os registros, o procedimento foi corrigido no sistema.

De acordo com o hospital, a gestante deu entrada na unidade às 11h30 do dia 8 de agosto. A direção informou também que, em nenhum momento, os pais manifestaram desejo de realizar parto cesariana, e a equipe seguiu os protocolos indicados.

Assim, o exame de ultrassom feito dias antes apontava que o bebê pesava cerca de 3,5 kg. A mãe já havia passado por oito partos normais, incluindo um bebê de mais de 5 kg, sem complicações.

A nota do hospital destaca ainda que a opção pelo parto normal foi tomada após avaliação clínica, pois não havia contraindicações. O peso elevado do bebê surpreendeu toda a equipe médica, já que o exame de referência, feito em outra instituição, estimava 3,45 kg, considerado dentro da normalidade.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

