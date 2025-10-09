Pedra Menina se prepara para receber a II Romaria da Água e da Terra

A comunidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, já está em contagem regressiva para um dos eventos mais significativos do calendário religioso e socioambiental da região sul do Espírito Santo. Nos dias 18 e 19 de outubro, acontece a II Romaria da Água e da Terra, uma iniciativa da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim que une fé, cuidado com a criação e valorização da agricultura familiar.

Com a presença confirmada do bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, a romaria pretende reunir centenas de pessoas ao longo dos dois dias de programação, envolvendo 43 paróquias da Diocese, além de moradores ribeirinhos e comunidades locais.

Leia também: Alegre recebe o “Talk com Inovação” em comemoração ao Dia da Inovação

Mais do que uma caminhada religiosa até uma das principais nascentes do Rio Itapemirim, o evento se destaca pela proposta de conscientização e ação concreta em prol do meio ambiente. A programação inclui rodas de conversa sobre uso sustentável da terra e preservação das nascentes, elementos essenciais para a manutenção da vida e o desenvolvimento sustentável das cidades.

II Romaria da Água e da Terra

De acordo com o vigário episcopal para Ação Social, padre Evaldo Praça Ferreira, a romaria nasce de um chamado do Papa Francisco, presente na encíclica Laudato Si’, que convida a sociedade a cuidar da “Casa Comum”.

“A nossa romaria nasceu desse cuidado. Vamos até uma das principais nascentes do Rio Itapemirim para exaltar e mostrar para as pessoas o quanto a água e a terra são fundamentais para as nossas cidades”, afirmou o sacerdote.

Além do aspecto espiritual, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o homem do campo por meio do manejo adequado dos recursos naturais, promovendo o bem viver da agricultura familiar e impulsionando empreendimentos locais.

“A ideia é reunir também os moradores ribeirinhos para que eles possam se conscientizar da necessidade da preservação desses rios”, completou padre Evaldo.

Serviço

II Romaria da Água e da Terra

Local: Comunidade de Pedra Menina, Dores do Rio Preto (ES)

Comunidade de Pedra Menina, Dores do Rio Preto (ES) Data: 18 e 19 de outubro de 2025

Programação

Caminhada até uma das nascentes do Rio Itapemirim

Rodas de conversa sobre uso sustentável da terra e preservação das águas

Momentos de oração, celebrações e partilha comunitária

A participação é gratuita e aberta a todas as comunidades. Famílias, grupos pastorais e movimentos religiosos são convidados a se unir neste momento de fé e compromisso com o cuidado da Casa Comum.