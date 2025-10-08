PM apreende 644 pinos de cocaína durante operação no ES

Mais de 600 pinos de cocaína foram apreendidos nesta terça-feira (7) durante uma operação de segurança no bairro Nova Carapina, em Serra. A ação fez parte da Operação Força e Presença, realizada pelo 6º Batalhão da Polícia Militar com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Os entorpecentes foram encontrados com a ajuda do cão policial Uthara, especializado em detecção de drogas. Outro cão, Pajé, também participou das buscas, que mobilizaram dez policiais militares em patrulhamento pela região.

De acordo com a PM, a operação teve como objetivo aumentar a presença policial em pontos considerados críticos e reforçar o combate ao tráfico de drogas no município. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra para os procedimentos cabíveis.