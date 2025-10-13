PM prende suspeito de tráfico durante abordagem em Guaçuí

Na noite deste domingo (12), por volta das 20h, uma ação conjunta da Força Tática e da equipe K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um indivíduo de 19 anos, já conhecido da polícia pela suspeita de envolvimento com o tráfico em Guaçuí.

A operação foi desencadeada após denúncias anônimas, indicando que o suspeito estava na Praça Central da cidade. As equipes se deslocaram até o local, onde o homem foi localizado e abordado. Durante a busca pessoal, foi encontrado apenas um celular iPhone em sua posse.

Ao verificar seus dados, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, pelo Art33 (tráfico). O suspeito foi detido, informado de seus direitos e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Alegre