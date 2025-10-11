Polícia Militar realiza grande apreensão de drogas e prende sete pessoas em Muqui

A Polícia Militar realizou, na última sexta-feira (10), uma mega operação em Muqui, para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

De acordo com a PM, a ação resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de uma grande quantidade de drogas, armas e dinheiro. Um dos alvos da operação era evadido do sistema prisional.

Durante a ação, os militares apreenderam 311 papelotes de cocaína, 192 pedras de crack, uma porção de pasta base de 101 gramas, oito porções maiores de crack, 13 buchas e dois tabletes de maconha, além de quatro porções de haxixe totalizando 200 gramas. Também foram localizados uma arma de fogo, sete munições calibre .22, um simulacro de fuzil e quatro balanças de precisão. Além de dez celulares e R$ 1.177 em espécie.

O material e os suspeitos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso será investigado.