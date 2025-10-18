Polícia prende mulher e apreende fralda descartável com drogas em Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (16), uma mulher suspeita de tráfico de drogas no município de Itapemirim, no Sul do Estado. A ação foi conduzida pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal local.

A suspeita, de 40 anos, foi detida após uma operação conjunta que contou com o apoio da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar. A equipe vinha monitorando o imóvel da investigada e, antes da abordagem, realizou vigilância nas proximidades.

Leia também: Acidente em Itapemirim bloqueia trânsito por horas na BR 101

Durante a campana, os policiais abordaram um homem que havia acabado de sair da residência da suspeita. Ele confessou aos policiais que esteve no local para comprar entorpecentes, o que confirmou as suspeitas da equipe sobre a prática do crime de tráfico de drogas.

No momento do cumprimento do mandado, os policiais flagraram a suspeita tentando se desfazer de uma fralda descartável arremessada pela janela. O objeto foi recolhido e, dentro dele, foram encontradas diversas porções de crack, maconha e cocaína, além de materiais utilizados para o embalo e preparo das drogas.

De acordo com as investigações, a suspeita é companheira de um criminoso, preso há cerca de um mês pela mesma Delegacia Regional por tentativa de homicídio qualificado. O suspeito permanece custodiado no sistema prisional. A Polícia Civil suspeita que, após a prisão do companheiro, a mulher tenha assumido a continuidade do tráfico de drogas na região.

Diante das evidências, ela oi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Após os procedimentos de praxe, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.