Polícia Rodoviária Federal recupera dois veículos com restrição criminal no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quarta-feira (1º), dois veículos com restrições criminais em Serra/ES. As apreensões ocorreram em menos de seis horas, durante ações de patrulhamento na BR-101.

Por volta das 15h30, durante policiamento ostensivo, uma equipe abordou um automóvel VW/T-Cross Sense TSI, conduzido por um homem de 29 anos. Após vistoria, os policiais constataram que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca e modelo, cujo original possuía registro de roubo em 24/08/2024, no Rio de Janeiro/RJ.

Já por volta das 21h, a mesma equipe, em patrulhamento nas proximidades do km 271 da rodovia, localizou uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor preta, estacionada em via pública. O veículo apresentava diversos sinais de adulteração, como placa danificada, sobreposição de placas falsas, supressão de etiquetas e regravação do número de chassi. A análise revelou que o veículo original era uma Honda/CG 160 Fan, cor preta, de placa de Muniz Freire/ES, com restrição de furto registrada em 21/03/2023, em Vila Velha/ES.

No local, um homem se apresentou como possuidor da motocicleta e afirmou tê-la adquirido há cerca de sete meses de um colega de trabalho identificado como André. O pagamento, segundo ele, foi feito com a entrega de uma Honda/Twister ano 2008, avaliada em R$ 8.000,00, além de R$ 13.000,00 divididos em parcelas de R$ 1.000,00. Nenhum documento que comprovasse a negociação foi apresentado.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Serra/ES.