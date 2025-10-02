"Torna o sistema mais equilibrado", diz Casagrande sobre isenção de IR até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 1º, de forma unânime, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se posicionou sobre o assunto e classificou o projeto como uma medida que vem para tornar o sistema tributário mais justos para todos os brasileiros.

“Aprovada na Câmara, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma medida que avança na justiça tributária, aliviando o peso no bolso de milhões de brasileiros e tornando o sistema mais equilibrado. Que esse seja apenas mais um passo para um Brasil mais justo”, afirmou o governador.

A proposta, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também estabelece como compensação a criação de um imposto mínimo de até 10% sobre a alta renda. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal.