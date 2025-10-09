Prefeito de Venda Nova defende Aeroporto das Montanhas Capixabas

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perin, é um dos defensores da construção do Aeroporto das Montanhas Capixabas, que tem projeto aprovado junto ao Governo do Estado.

Para o prefeito, a obra terá impacto direto no dia a dia das famílias da região. “O Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas é um importante investimento que traz benefício diretos para a nossa população. Em Venda Nova do Imigrante, sabemos o quanto a saúde, a segurança e a geração de empregos impactam o dia a dia das famílias. Esse terminal vai permitir que situações de emergência médica tenham resposta mais rápida, salvando vidas. Além disso, será um ponto de apoio estratégico em casos de desastres naturais, ampliando a capacidade de resposta da Defesa Civil e das forças de segurança para toda nossa população”, afirmou.

Leia também: Pedra Menina se prepara para receber a II Romaria da Água e da Terra

Além do aspecto emergencial, o prefeito reforçou que o aeroporto também será muito importante para o desenvolvimento social e econômico. “Do ponto de vista social e econômico, o aeroporto abrirá novas oportunidades de trabalho, vai potencializar o turismo, dar mais força aos negócios locais e impulsionar novos investimentos. Estamos falando de um projeto que irá beneficiar todos os municípios da região. Se concretizado, será uma conquista coletiva, que transforma a realidade das Montanhas Capixabas e

O prefeito reforçou que vem acompanhando de perto o andamento do projeto. “Tenho dialogado com lideranças e produtores locais, já estive pessoalmente com alguns dos proprietários das áreas previstas para a construção e também me reuni com representantes do Governo do Estado. Meu compromisso é ouvir todas as partes, garantir que os proprietários sejam tratados com o devido respeito e avaliar cada encaminhamento com responsabilidade. Assim, podemos assegurar que os benefícios cheguem de fato a Venda Nova e a toda a região”, destacou Dalton.

O projeto

O empreendimento contará com investimento público estimado de cerca de R$ 75 milhões. Prevê pista de 1.300 metros, dimensionada para aeronaves de pequeno e médio porte, e operação de dois a oito voos diários, de passageiros e cargas, em regime 24 horas. A área aprovada soma 34,5 hectares, onde serão implantados um terminal de 315 m² e um pátio de 7.200 m², com capacidade para oito aeronaves simultaneamente e atendimento de cerca de 70 passageiros por hora/pico.

O Governo do Estado avaliou oito cenários diferentes para a implantação, considerando topografia, presença de obstáculos, alinhamento com o vento, impacto ambiental e viabilidade de operação. A região de Alto Caxixe foi a escolhida por oferecer melhores condições técnicas e ambientais. No momento, o projeto encontra-se em fase de estudos técnicos e administrativos, antes da licitação para início das obras.