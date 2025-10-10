Prefeito Dito Silva participa de debate internacional sobre cidades resilientes

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, irá participar, nesta sexta-feira (10), da Jornada Arcadis: Cidade e Resiliência Climática, evento integrante do Circuito Urbano 2025, promovido em parceria com o ONU-Habitat. A iniciativa reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir soluções inovadoras voltadas à adaptação das cidades frente aos desafios das mudanças climáticas.

Leia também: Hospital do Câncer: 2ª etapa contará com mais de R$ 100 milhões do Governo do ES

Realizado de forma on-line e transmitido pelo YouTube, o encontro tem como objetivo fortalecer o debate sobre planejamento urbano sustentável, governança e políticas públicas que promovam o desenvolvimento de cidades mais justas, seguras e preparadas para eventos climáticos extremos.

Durante o painel, o prefeito Dito Silva irá apresentar as ações implementadas pela Prefeitura de Muniz Freire em áreas como infraestrutura, gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável, destacando o compromisso da administração municipal com práticas que conciliam crescimento econômico e preservação ambiental.

Participar de um evento com esta dimensão e representatividade reforça o papel de Muniz Freire como exemplo de gestão comprometida com o futuro. Nossa missão é construir políticas que tornem o município mais resiliente, sustentável e preparado para os desafios climáticos”, ressaltou o prefeito.

O debate também irá contar com a participação de Roni Deitz, diretora global de Resiliência Climática da Arcadis; John Batten, diretor global de Cidades da Arcadis; Igor Pantoja, coordenador de Relações Institucionais do Instituto Cidades Sustentáveis; e Fernanda Corrêa Laham, arquiteta urbanista e especialista em planejamento territorial. A moderação será a cargo da arquiteta Ana Paula Lepori, coordenadora de Planejamento Territorial da Arcadis.

O Circuito Urbano, promovido pelo ONU-Habitat, é uma iniciativa global voltada ao fortalecimento de políticas e práticas voltadas a cidades mais sustentáveis, resilientes e inclusivas. A edição deste ano destacou o papel de líderes municipais na construção de estratégias climáticas locais.