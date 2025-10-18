Previsão do tempo para o ES: confira a temperatura para o Sul do Estado

A umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo instável neste sábado (18) em parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há previsão de chuva rápida pela manhã nas regiões Norte, Noroeste e na Grande Vitória, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Já nas regiões Sul e Serrana, o tempo fica mais firme, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, o dia começa com chuvisco rápido pela manhã, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 22 °C e 30 °C, enquanto na capital, Vitória, a máxima não deve passar de 29 °C.

Na Região Sul, o sábado será de sol entre nuvens e tempo seco, sem registro de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros oscilam entre 20 °C e 32 °C, e nas áreas mais altas, entre 18 °C e 29 °C.

A Região Serrana também terá tempo estável, com sol e variação de nuvens ao longo do dia, sem possibilidade de precipitação. Nas áreas de menor altitude, as temperaturas variam de 18 °C a 30 °C, e nas mais altas, de 15 °C a 28 °C.

No Norte do Estado, a previsão indica chuva rápida pela manhã, seguida de períodos de abertura de nuvens durante o dia. As temperaturas ficam entre 22 °C e 31 °C. Situação semelhante ocorre na Região Noroeste, onde há possibilidade de chuva passageira nas primeiras horas do dia e tempo firme no restante. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam de 21 °C a 30 °C, e em Mantenópolis e Alto Rio Novo, entre 19 °C e 29 °C.

No Nordeste capixaba, o sábado também será marcado por chuva leve e isolada pela manhã, com melhora gradual no tempo à medida que o dia avança. As temperaturas variam de 21 °C a 29 °C.

Para saber em qual região a sua cidade está localizada, acesse o site oficial do Incaper em meteorologia.incaper.es.gov.br/legenda_regioes.

Com informações do Incaper.