Prepare o agasalho: frente fria traz chuva e derruba temperaturas no ES

Uma nova frente fria avança pelo Brasil e deve mudar o tempo no Espírito Santo (ES) entre domingo (19) e segunda-feira (20). O sistema, que se forma a partir de uma área de baixa pressão no Paraguai e segue em direção ao Oceano Atlântico, atrai a umidade da Região Norte e promete trazer chuva, ventos fortes e queda de temperatura ao Estado.

De acordo com a Climatempo, a chegada da frente fria marca o fim do período de calor intenso. As temperaturas devem cair gradualmente em todas as regiões, especialmente no Sul e na Grande Vitória, onde há previsão de chuva moderada a forte. Aliás, no litoral capixaba, os ventos podem ganhar intensidade, exigindo atenção para quem estiver em áreas costeiras.

O fenômeno também influencia o tempo em outros estados do Sudeste. Em São Paulo e Minas Gerais, o sistema provoca temporais entre sexta (17) e sábado (18), com risco de trovoadas e rajadas de vento que podem superar os 70 km/h. No Rio de Janeiro, as instabilidades devem chegar no fim de semana, trazendo chuva volumosa e temperaturas mais amenas.

Portanto, com o avanço da frente fria, o Espírito Santo (ES) deve começar a semana com clima mais fresco, céu encoberto e possibilidade de precipitações em várias regiões do Estado.