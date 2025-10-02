Projeto “Café com Libras” promove inclusão no CEEJA de Cachoeiro

O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Cachoeiro de Itapemirim promoveu o evento “Café com Libras”, em referência ao “Setembro Azul”, mês da visibilidade surda. A iniciativa reuniu estudantes, professores e convidados em um momento de valorização da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da identidade surda.

A atividade contou com a participação de estudantes surdos e do convidado especial Alessandro Lima Guarino, instrutor de Libras do (Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIE) da Superintendência Regional de Educação (SRE) de Cachoeiro. O encontro possibilitou um espaço de escuta e partilha, destacando os desafios e conquistas da comunidade surda.

Segundo o diretor do CEEJA, Isaias Ferreira da Costa, o objetivo foi fortalecer a cultura surda e ampliar a compreensão sobre a importância da Libras no processo educacional.

“Nosso objetivo com o ‘Café com Libras’ foi valorizar a cultura surda e mostrar à comunidade escolar a importância da Libras no processo de aprendizagem e inclusão. Acreditamos que ações como essa fortalecem o respeito às diferenças e garantem o direito dos surdos a uma educação de qualidade e com acessibilidade”, destacou.

De acordo com a equipe escolar, a ação promoveu resultados pedagógicos significativos, ao estimular a conscientização da comunidade escolar sobre a importância da Libras como ferramenta de inclusão.

O protagonismo dos estudantes surdos e a presença de um instrutor surdo deram autenticidade ao evento, que se consolidou como uma prática pedagógica inspiradora no fortalecimento de uma escola inclusiva.