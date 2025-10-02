Governador do ES recebe novos Agentes de Suporte Educacional

Os novos Agentes de Suporte Educacional, da Secretaria da Educação (Sedu), foram recepcionados em uma Cerimônia de Boas-Vindas, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, nesta quinta-feira (2), com a presença do governador Renato Casagrande. O encontro reuniu cerca de 350 pessoas, entre servidores recém-ingressos, superintendentes regionais de educação e convidados institucionais, em um momento marcado pelo acolhimento e pela valorização profissional.

O evento teve como objetivo integrar os novos agentes à Rede Estadual de Ensino, reconhecendo a importância de suas funções no cotidiano escolar e fortalecendo o sentimento de pertencimento. Para muitos, a cerimônia representou o início de uma trajetória marcada pelo compromisso com a Educação e pelo impacto direto na vida dos estudantes.

“Esse é um momento importante para a Educação no Espírito Santo, pois estamos fortalecendo todo o sistema quando contratamos esses profissionais. Não existe escola de qualidade sem um setor administrativo forte dando suporte. Ficamos muito felizes quando conseguimos fazer concurso e fortalecer nosso quadro de servidores. Inicialmente seriam ofertadas 290 vagas, mas diante da necessidade foram nomeados 403 novos agentes. Os governantes e secretários passam, mas vocês permanecem”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, reforçou que novas nomeações estão previstas para suprir futuras reposições e garantir equipes completas e engajadas em todas as unidades escolares.

“Mais do que um ato formal, a cerimônia simboliza a aproximação entre os novos servidores e a gestão da Sedu, reafirmando políticas de valorização profissional, integração institucional e reconhecimento do papel desempenhado pelos agentes de suporte educacional”, pontuou.

A programação contou com apresentações culturais e momentos simbólicos, como a execução do Hino Nacional pela orquestra formada por estudantes, posicionada em semicírculo à frente da plateia, emocionando os presentes.

Cada detalhe da organização — da ambientação do espaço à entrega dos certificados — foi pensado para reforçar a relevância do trabalho que os agentes desempenharão nas escolas.