Quatro sortudos de Cachoeiro levam prêmios no Nota Premiada Capixaba

A sorte bateu à porta de Cachoeiro de Itapemirim no 46º sorteio do Nota Premiada Capixaba, realizado nesta quinta-feira (30) pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A cidade do Sul do Estado teve quatro moradores premiados, se destacando entre os vencedores do mês.

Além de Cachoeiro, também tiveram moradores contemplados os municípios de Vitória, Vila Velha, Linhares, Pinheiros, São Mateus, Aracruz, Afonso Cláudio e Cariacica.

Portanto, foram distribuídos 15 prêmios com valores entre R$ 1,5 mil e R$ 25 mil, contemplando participantes das regiões Metropolitana, Norte e Sul. Aliás, as instituições sociais indicadas pelos ganhadores também serão beneficiadas, recebendo 50% do valor do prêmio conquistado. Além disso, o programa fará o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, conforme o índice de engajamento social de cada uma.

Os vencedores serão notificados automaticamente pelo sistema e devem solicitar o resgate do prêmio em até 90 dias. Todos os detalhes e a planilha oficial estão disponíveis no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.

Nota Premiada Capixaba

O Nota Premiada Capixaba é uma iniciativa que incentiva a cidadania fiscal e apoia instituições sociais em todo o Estado.

Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site oficial, escolher uma entidade para apoiar e inserir o CPF na nota fiscal em todas as compras. Cada R$ 1 em compras gera um ponto, e a cada 50 pontos, o sistema emite um bilhete eletrônico para concorrer aos sorteios mensais. Confira os ganhadores:

Região Norte

CHIRLANE G*****

Município: LINHARES

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares

Prêmio: 750,00

LAURA CRISTINA S**** P****

Município: PINHEIROS

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Pinheiros

Prêmio: 1.250,00

JULIO CESAR L**** M*****

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Centro Linharense dos Amigos da Criança e do Adolescente

Prêmio: R$ 2.500,00

NEIDNEIA G**** F********

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Mateus

Prêmio: R$ 3.500,00

RAIMUNDA V**** L**** S***

Município: ARACRUZ

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação das Crianças de Castelo – ACRIC

Prêmio: R$ 12.500,00

Região Sul

JULIANA B****** P**** C*****

Município: VITÓRIA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais , Amigos e Pessoas com Síndrome de Down do Espirito Santo – Vitória Down – Vitória

Prêmio: 750,00

SILVANA M*** C****** D****

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do Espírito Santo – Rochativa

Prêmio: 1.250,00

ELISMARA L*****

Município: AFONSO CLÁUDIO

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Diacônica Luterana – ADL – Afonso Cláudio

Prêmio: R$ 2.500,00

ADAILTON L**** D** S*****

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – Hifa – Cachoeiro de Itapemirim

Prêmio: R$ 3.500,00

LUCIANA S**** F******* A******

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

Prêmio: R$ 12.500,00

Região Metropolitana

SANDRA G****** P******

Município: VITÓRIA

Prêmio: 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz

Prêmio: 750,00

ROSELI FÁTIMA F******

Município: VILA VELHA

Prêmio: 2.500,00

Instituição Social indicada: União de Cegos D. Pedro II – UNICEP – Vila Velha

Prêmio: 1.250,00

GERSON M***** R**** J*****

Município: CARIACICA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica

Prêmio: R$ 2.500,00

ELEIDA MARIA L****** F*****

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

Prêmio: R$ 3.500,00

CARLOS AUGUSTO R**** d* A******