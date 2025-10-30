Quatro sortudos de Cachoeiro levam prêmios no Nota Premiada Capixaba
Além de Cachoeiro, também tiveram moradores contemplados os municípios de Vitória, Vila Velha, Linhares, Pinheiros, São Mateus, Aracruz, Afonso Cláudio e Cariacica.
A sorte bateu à porta de Cachoeiro de Itapemirim no 46º sorteio do Nota Premiada Capixaba, realizado nesta quinta-feira (30) pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A cidade do Sul do Estado teve quatro moradores premiados, se destacando entre os vencedores do mês.
Portanto, foram distribuídos 15 prêmios com valores entre R$ 1,5 mil e R$ 25 mil, contemplando participantes das regiões Metropolitana, Norte e Sul. Aliás, as instituições sociais indicadas pelos ganhadores também serão beneficiadas, recebendo 50% do valor do prêmio conquistado. Além disso, o programa fará o rateio mensal de R$ 170 mil entre as entidades participantes, conforme o índice de engajamento social de cada uma.
Os vencedores serão notificados automaticamente pelo sistema e devem solicitar o resgate do prêmio em até 90 dias. Todos os detalhes e a planilha oficial estão disponíveis no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br.
Nota Premiada Capixaba
O Nota Premiada Capixaba é uma iniciativa que incentiva a cidadania fiscal e apoia instituições sociais em todo o Estado.
Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site oficial, escolher uma entidade para apoiar e inserir o CPF na nota fiscal em todas as compras. Cada R$ 1 em compras gera um ponto, e a cada 50 pontos, o sistema emite um bilhete eletrônico para concorrer aos sorteios mensais. Confira os ganhadores:
Região Norte
CHIRLANE G*****
- Município: LINHARES
- Prêmio: 1.500,00
- Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Linhares
- Prêmio: 750,00
LAURA CRISTINA S**** P****
- Município: PINHEIROS
- Prêmio: 2.500,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Pinheiros
- Prêmio: 1.250,00
JULIO CESAR L**** M*****
- Município: LINHARES
- Prêmio: R$ 5.000,00
- Instituição Social indicada: Centro Linharense dos Amigos da Criança e do Adolescente
- Prêmio: R$ 2.500,00
NEIDNEIA G**** F********
- Município: SÃO MATEUS
- Prêmio: R$ 7.000,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Mateus
- Prêmio: R$ 3.500,00
RAIMUNDA V**** L**** S***
- Município: ARACRUZ
- Prêmio: R$ 25.000,00
- Instituição Social indicada: Associação das Crianças de Castelo – ACRIC
- Prêmio: R$ 12.500,00
Região Sul
JULIANA B****** P**** C*****
- Município: VITÓRIA
- Prêmio: 1.500,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais , Amigos e Pessoas com Síndrome de Down do Espirito Santo – Vitória Down – Vitória
- Prêmio: 750,00
SILVANA M*** C****** D****
- Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Prêmio: 2.500,00
- Instituição Social indicada: Associação de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do Espírito Santo – Rochativa
- Prêmio: 1.250,00
ELISMARA L*****
- Município: AFONSO CLÁUDIO
- Prêmio: R$ 5.000,00
- Instituição Social indicada: Associação Diacônica Luterana – ADL – Afonso Cláudio
- Prêmio: R$ 2.500,00
ADAILTON L**** D** S*****
- Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Prêmio: R$ 7.000,00
- Instituição Social indicada: Hospital Infantil Francisco de Assis – Hifa – Cachoeiro de Itapemirim
- Prêmio: R$ 3.500,00
LUCIANA S**** F******* A******
- Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Prêmio: R$ 25.000,00
- Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica
- Prêmio: R$ 12.500,00
Região Metropolitana
SANDRA G****** P******
- Município: VITÓRIA
- Prêmio: 1.500,00
- Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz
- Prêmio: 750,00
ROSELI FÁTIMA F******
- Município: VILA VELHA
- Prêmio: 2.500,00
- Instituição Social indicada: União de Cegos D. Pedro II – UNICEP – Vila Velha
- Prêmio: 1.250,00
GERSON M***** R**** J*****
- Município: CARIACICA
- Prêmio: R$ 5.000,00
- Instituição Social indicada: Abrigo à Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado – Cariacica
- Prêmio: R$ 2.500,00
ELEIDA MARIA L****** F*****
- Município: VITÓRIA
- Prêmio: R$ 7.000,00
- Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória
- Prêmio: R$ 3.500,00
CARLOS AUGUSTO R**** d* A******
- Município: VILA VELHA
- Prêmio: R$ 25.000,00
- Instituição Social indicada: União de Cegos D. Pedro II – Unicep – Vila Velha
- Prêmio: R$ 12.500,00