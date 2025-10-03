Quer saber como fica a previsão do tempo nesta sexta (3)? Confira!

Na sexta-feira (3), a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo instável em grande parte do Espírito Santo.

Assim, há previsão de chuva fraca na madrugada, manhã e noite na Grande Vitória e no Nordeste. Além disso, também são esperadas chuvas esparsas no leste da região Serrana e em áreas do norte capixaba. Nas demais regiões, não chove.

Nesse sentido, as temperaturas se elevam de forma acentuada na metade sul, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra fraco a moderado pelo litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

Na Grande Vitória, variação de nuvens, com chuva fraca na madrugada, manhã e noite. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29°C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, com chuvas esparsas apenas no trecho leste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com chuvas esparsas em alguns momentos. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com chuvas esparsas em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca na madrugada, manhã e noite. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.