Região Sul do Espírito Santo: veja como fica o tempo na sua cidade

A instabilidade atmosférica começa a perder intensidade neste sábado (11) em todo o Espírito Santo. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê um dia de céu aberto e temperaturas em elevação, especialmente na metade sul do estado. Apenas a Grande Vitória e o Nordeste ainda podem registrar chuva fraca no início do dia, mas o tempo tende a firmar nas horas seguintes.

Nas demais regiões, o sol predomina e não há expectativa de chuva. O vento sopra com intensidade fraca a moderada em praticamente todo o litoral capixaba, podendo ocorrer rajadas mais fortes na faixa costeira do Sul.

Leia também: Projeto Tamar comemora Dia das Crianças com oficinas e brincadeiras

Grande Vitória com manhã nublada e tarde ensolarada

Na Grande Vitória, o sábado começa com chuva fraca entre a madrugada e a manhã. No entanto, o tempo deve abrir ao longo do dia, garantindo períodos de sol. Os ventos sopram de forma fraca a moderada pelo litoral. A temperatura mínima prevista é de 20 °C, e a máxima chega a 25 °C. Em Vitória, os termômetros devem registrar os mesmos valores.

Região Sul: tempo firme e temperaturas em elevação

No Sul do Espírito Santo, o predomínio será de poucas nuvens e tempo firme durante todo o dia. Não há previsão de chuva. O vento sopra de forma fraca a moderada no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 26 °C. Já nas áreas mais altas, como em regiões serranas, a mínima deve ser de 14 °C e a máxima não ultrapassa 21 °C.

Serrana e Norte seguem com tempo estável

A Região Serrana também terá um sábado de sol entre poucas nuvens e sem registro de chuva. Nas partes mais baixas, os termômetros oscilam entre 17 °C e 26 °C. Em locais mais elevados, a mínima deve ser de 14 °C e a máxima de 20 °C.

No Norte do estado, o clima continua estável, com céu aberto e ausência de precipitações. As temperaturas variam de 20 °C a 30 °C, configurando um dia quente e seco.

Na Região Noroeste, o tempo também será firme e o sol predomina. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 19 °C a 29 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, o amanhecer será mais frio, com mínima de 17 °C, e a máxima deve chegar a 25 °C.

Já o Nordeste capixaba terá comportamento semelhante ao da Grande Vitória, com possibilidade de chuva fraca durante a madrugada e início da manhã. No restante do dia, o tempo se mantém aberto, com vento fraco a moderado no litoral. As temperaturas oscilam entre 20 °C e 29 °C.