Resultado da Lotofácil: única aposta do ES fatura R$ 7 milhões

Uma aposta registrada em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, foi a única vencedora do concurso 3510 da Lotofácil, realizado na noite de sábado (11). O bilhete acertou as 15 dezenas e garantiu o prêmio de R$ 7.121.535,42.

O jogo premiado foi uma aposta simples, feita na Lotérica Mina de Ouro, localizada no Centro do município, que possui pouco mais de 18 mil habitantes.

Leia também: Mega-Sena: 3 apostas do ES faturam prêmio principal

Além do prêmio principal, 15 apostas capixabas acertaram 14 números e vão receber R$ 1.899,04 cada uma. O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para segunda-feira (13)