Rochas naturais do Brasil inspiram o design norte-americano

Entre os dias 19 e 28 de outubro de 2025, o projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, iniciativa realizada pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), promoverá uma nova etapa de ações de promoção internacional nos Estados Unidos. A agenda incluirá a Brazil Stone Collection | Washington D.C. Edition e a participação do setor na Bond Custom, em Orlando (Flórida).

Brazil Stone Collection em Washington D.C.

No dia 20 de outubro, a Embaixada Brasileira em Washington D.C. sediará, às 15h30 (horário local), uma palestra voltada a arquitetos, designers e construtores norte-americanos, com o tema “Brazilian Natural Stones: Inspirational Versatility”. A apresentação será conduzida por Fábio Cruz, vice-presidente da Centrorochas, que destacará a versatilidade, o potencial sustentável e as múltiplas aplicações das rochas naturais brasileiras em projetos arquitetônicos contemporâneos.

Estão previstas reuniões com o escritório de lobby recentemente contratado pela Centrorochas, além de agendas com o Governo americano e entidades correlatas, como o USTR (United States Trade Representative), o Departamento de Comércio (ITA) ou o Departamento de Estado (EB), o Atlantic Council – Adrienne Arsht Latin America Center, o American Institute of Architects (AIA), a NAHB (National Association of Home Builders), a NSI (Natural Stone Institute) e a NKBA (National Kitchen & Bath Association), importantes referências do segmento de construção, design e arquitetura dos Estados Unidos, além de encontros com a imprensa local e correspondentes brasileiros que atuam na capital.

Bond Custom em Orlando: conexão com o design de luxo

Encerrando a programação nos Estados Unidos, de 23 a 26 de outubro, os representantes brasileiros participarão da Bond Custom, evento anual que conecta os principais arquitetos e designers residenciais de luxo da América do Norte a fornecedores de produtos premium.

Com um formato exclusivo de reuniões individuais e networking personalizado, o evento oferece oportunidades únicas para ampliar o relacionamento entre os produtores brasileiros de rochas naturais e profissionais responsáveis por projetos de alto padrão nos Estados Unidos e em outros países.

“A presença do setor brasileiro nas edições do Bond Events reforça o compromisso do projeto It’s Natural em consolidar o Brasil como protagonista global no segmento de pedras naturais. As interações diretas com os especificadores internacionais permitem apresentar, de forma técnica e inspiradora, as qualidades estéticas, a diversidade geológica e o apelo sustentável das rochas brasileiras, fortalecendo a imagem do país como referência em design e inovação”, destaca o vice-presidente da Centrorochas.

Setor integra agenda da ApexBrasil com o Atlantic Council

Nos dias 27 e 28 de outubro, os representantes do setor de rochas naturais brasileiro participarão de uma agenda organizada pela ApexBrasil em parceria com o Atlantic Council, em Washington D.C., um dos mais respeitados think tanks dos Estados Unidos, especializado em assuntos internacionais. Trata-se de uma organização apartidária que busca estimular a liderança e o engajamento dos Estados Unidos no mundo, em cooperação com aliados e parceiros globais, com o objetivo de moldar soluções conjuntas para desafios internacionais. A programação contará com a presença do gerente-geral do escritório da ApexBrasil para a América do Norte, Igor Brandão, e tem como propósito aprofundar o diálogo sobre oportunidades comerciais e institucionais entre o Brasil e os Estados Unidos, ampliando o posicionamento estratégico do setor de rochas naturais no cenário global.

Agenda da missão It’s Natural nos Estados Unidos

Washington D.C.

20 de outubro – 15h30 (horário local), na Embaixada Brasileira

Palestra “Brazilian Natural Stones: Inspirational Versatility”, ministrada por Fábio Cruz, vice-presidente da Centrorochas, voltada a arquitetos, designers e construtores norte-americanos.

21 e 22 de outubro

Agenda institucional com reuniões junto ao escritório de lobby contratado pela Centrorochas, encontros com o Governo americano e entidades correlatas, como USTR, Departamento de Comércio (ITA) ou Departamento de Estado (EB), Atlantic Council – Adrienne Arsht Latin America Center, American Institute of Architects (AIA), NAHB (National Association of Home Builders), NSI (Natural Stone Institute) e NKBA (National Kitchen & Bath Association). Previsão também de encontros com a imprensa local e correspondentes brasileiros que atuam na capital.

27 e 28 de outubro

Participação em agenda organizada pela ApexBrasil em parceria com o Atlantic Council, um dos think tanks mais respeitados dos Estados Unidos.

Orlando (Flórida)

23 a 26 de outubro, no The Westin Cape Coral Resort at Marina Village

Participação na Bond Custom, evento que conecta os principais arquitetos e designers residenciais de luxo da América do Norte a fornecedores de produtos premium, promovendo networking estratégico e oportunidades de negócios para o setor brasileiro de rochas naturais.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas naturais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial. As empresas interessadas em fazer parte do projeto devem acessar https://podio.com/webforms/26378838/1995038 realizar cadastro gratuito.

Sobre a Centrorochas

A Associação Brasileira de Rochas Naturais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar os objetivos, a ApexBrasil realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira, entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil. A Agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.