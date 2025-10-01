Rodovia em Muniz Freire opera em meia pista após acidente com caminhão

Em Muniz Freire, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros trabalharam durante a noite após o acidente com um caminhão-tanque na Rodovia ES-181, que liga a BR-262 até a sede do município.

Atualmente, o tráfego funciona em meia pista, e os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela rodovia, já que equipes seguem atuando na área.

O combustível que vazou foi gasolina, mas a situação foi rapidamente controlada. Técnicos do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também monitoram o local. A empresa responsável pelo veículo enviou outro caminhão vazio para retirar o combustível que permaneceu no reservatório do veículo tombado e está prestando toda a assistência necessária.

O acidente

Na tarde de terça-feira (30), um caminhão carregado com gasolina tombou e interditou a rodovia em Muniz Freire. Não houve vítimas.