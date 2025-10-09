Segunda edição da Feira da Agroindústria Capixaba acontece em novembro

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza, entre os dias 4 e 7 de novembro, a 2ª Feira da Agroindústria Capixaba. O evento, que será gratuito e aberto ao público, tem o objetivo de valorizar os produtos da agricultura familiar e fortalecer o setor agroindustrial capixaba.

A feira vai reunir 60 expositores de todas as regiões do estado e tem expectativa de receber cerca de mil visitantes por dia. A estrutura será montada no estacionamento externo da Ales (avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória). A iniciativa integra as ações do projeto Arranjos Produtivos, coordenado pela Secretaria da Casa dos Municípios.

Minicursos e palestras

A abertura oficial está marcada para o dia 4 de novembro, às 18 horas. Haverá apresentação da Orquestra Sinfônica Sonore e o workshop “Sabor, Tradição e Inovação: a Jornada da Cervejaria Rústica com o Projeto Arranjos Produtivos”.

Durante os quatro dias, o público poderá participar de palestras, workshops, rodadas de negócios, aulas-show e minicursos, abordando as certificações, o processamento de alimentos, a marca e identidade de produtos e o cultivo sustentável, entre outros temas.

Entre os destaques estão as aulas-show com o chef Juarez Campos e um barista, além dos minicursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) que vão ensinar a preparar pratos com tilápia, bolos, pães, chocolates e cafés especiais.

De acordo com a secretária da Casa dos Municípios da Ales, Joelma Costalonga, o evento é uma grande vitrine para o trabalho dos agricultores familiares. “A feira mostra o resultado de um trabalho coletivo, que leva conhecimento, visibilidade e renda para quem vive da agricultura familiar. É um espaço de celebração e de fortalecimento das agroindústrias capixabas”, afirmou.

Rodada de negócios

Joelma ressaltou ainda a importância da Rodada de Negócios, que será promovida pelo Sebrae no dia 7 de novembro. “É um momento único em que se oportuniza o encontro entre fornecedores e compradores, principalmente aqueles que estão inseridos nos Arranjos Produtivos. Essa troca é essencial para ampliar mercados e consolidar parcerias”, destacou.

Além de divulgar e comercializar seus produtos, os expositores da feira têm a oportunidade de ampliar parcerias e conquistar novos mercados. Para os visitantes, o evento também representa um momento importante de integração, aproximando o campo da cidade e valorizando os sabores e saberes do Espírito Santo.

A primeira edição do evento, realizada em 2024, destacou-se pela valorização dos produtos artesanais e divulgação do trabalho das agroindústrias legalizadas. Este ano, a expectativa é ampliar os resultados, reafirmando o compromisso da Assembleia Legislativa com o desenvolvimento sustentável do campo capixaba.