Segurança alimentar: ES tem o 2º melhor desempenho do país, aponta IJSN

O Espírito Santo alcançou, em 2024, o segundo melhor desempenho do país em segurança alimentar, segundo análise divulgada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

O levantamento, apresentado no boletim IJSN Especial Segurança Alimentar 2024, teve como base os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo IBGE.

De acordo com o estudo, 86,5% dos domicílios capixabas se encontravam em situação de segurança alimentar no ano passado, o que representa um avanço expressivo de 7,3 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, feito em 2023. Esse resultado consolidou o Espírito Santo entre os estados brasileiros com melhores condições de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente.

O estudo do IJSN também mostra uma queda significativa da insegurança alimentar no estado. Em 2023, o índice era de 21,9% da população; já em 2024, caiu para 14,2% — uma redução de 7,2 pontos percentuais.

No detalhamento dos dados, 10% dos domicílios apresentavam insegurança leve, caracterizada pelo comprometimento da qualidade dos alimentos, enquanto 3,5% enfrentavam insegurança moderada ou grave, situações em que há restrição na quantidade de alimentos ou episódios de fome.

Esses números colocam o Espírito Santo na 2ª posição nacional em todas as categorias analisadas: segurança alimentar, insegurança total, leve, moderada e grave. Isso significa que, nas categorias relacionadas à insegurança, o estado figura entre aqueles com as menores taxas do país, ficando atrás apenas de Santa Catarina, que lidera o ranking.

Com informações da assessoria de comunicação do IJSN