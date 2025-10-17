Oportunidades

Sexta-feira (17) com oportunidades de emprego no Sine Anchieta

Os interessados em se cadastrar para uma dessas vagas, devem comparecer à Casa do Cidadão.

Foto: Freepik

Sextou com oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho. Isso porque o Sine Anchieta está com vagas disponíveis para diversas áreas.

Nesse sentido, há oportunidades para pedreiro, ajudante de obra, zelador, eletricista, vidraceiro, pespontador e montador de calçados, estofador, desenhista calculista, motorista fretamento, cozinheira para quiosque, psicólogo, camareira, cuidador de idoso, assistente administrativo, técnico de segurança do trabalho e fisioterapeuta. É importante ressaltar que também há vagas para pessoas com deficiência.

Os interessados em se cadastrar para uma dessas vagas, devem comparecer à Casa do Cidadão. O local funciona de 8h às 17h. Todos os detalhes das vagas e a documentação necessária, pode ser consultada no documento abaixo.

A Casa do Cidadão está localizada na Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro. Já os telefones para contato são: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.

Painel de Vagas de 17 DE OUTUBRO de 2025Baixar

Dayanne Farias
Dayanne Farias

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

[email protected]

Assuntos:

OportunidadesSine de AnchietaVagas de emprego

