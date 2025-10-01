Suspeito de tentativa de homicídio é preso em operação da Polícia Civil

Na manhã da última terça-feira (30), policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Linhares realizaram uma operação conjunta para cumprimento de mandado de prisão contra um homem de 20 anos, investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 5 de agosto deste ano, no Residencial Mata do Cacau, também em Linhares.

Após levantamentos, a equipe identificou o imóvel onde o indivíduo estava escondido, no bairro Conceição, em Linhares, e realizou o cerco policial, cumprindo o mandado de prisão.

De acordo com as investigações, o suspeito, em companhia de outro homem de 20 anos, tentou assassinar um jovem de 20 anos com disparos de arma de fogo. O crime teria sido motivado por desavenças entre grupos rivais da região.

As investigações prosseguem para identificar e prender o segundo envolvido. “Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do investigado pode ligar para o Disque-Denúncia 181. Assim, a comunidade ajuda a Polícia Civil a prender criminosos e a elucidar crimes”, afirmou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.