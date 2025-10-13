Suzano tem novas oportunidades de trabalho no Espírito Santo

A Suzano está com inscrições abertas para duas oportunidades de trabalho no Espírito Santo, sendo uma na unidade de Aracruz e uma em Cachoeiro de Itapemirim. As vagas são efetivas e contemplam diferentes perfis profissionais.

A primeira é uma oportunidade em Aracruz, como Conferente de Expedição (também para PCD). É preciso ter Ensino Médio completo, vivência com conferência em logística, conhecimento básico de pacote office e, se tiver conhecimento com SAP, será um diferencial. Caso seja PCD, é obrigatório apresentar o laudo anexado.

Já em Cachoeiro de Itapemirim, a vaga é para Operador(a) de Produção e Conversão Tissue, destinada a um profissional com Ensino Médio completo, disponibilidade para trabalhar em rodízio de turno e que more na região de Cachoeiro. Ter Ensino Técnico será um diferencial.

A Suzano também está com o banco de talentos aberto. Trata-se de uma oportunidade exclusivamente para candidatas do gênero feminino que desejam integrar o banco de currículos para futuras oportunidades na operação da fábrica de Aracruz. Quem se interessar, pode acessar o link direto.

O processo seletivo para todas as vagas contará com etapas de cadastro, triagem, entrevistas, seleção final e contratação. As inscrições são realizadas pela plataforma Gupy, no endereço eletrônico https://suzano.gupy.io.

SERVIÇO

Vaga: Conferente de Expedição (também para PCD)

Inscrições até: 19/10/2025

Local de trabalho: Aracruz – ES

Vaga: Operador(a) de Produção e Conversão Tissue (também para PCD)