Três apostas do Espírito Santo faturam prêmio na Lotofácil; uma é do Sul do Estado

Três apostas do Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3504 da Lotofácil, realizado no último sábado (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma das apostas premiadas vai receber R$ 2.236,20.

Entre os ganhadores está uma aposta feita em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, registrada na Loteria do Amarelo (J N Loterias Ltda). O jogo foi simples e físico, com uma única cota.

Outras duas apostas premiadas são da Grande Vitória e do Norte do Estado. Uma delas foi registrada em Cariacica, na Loteria Bela Aurora, e a outra em São Mateus, na Casa Lotérica Guriri. Ambas foram apostas do tipo bolão, com sete cotas cada.

O concurso 3504 sorteou as dezenas:

01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 25.

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares da Caixa Econômica Federal e realiza sorteios de segunda a sábado. Para ganhar o prêmio máximo, é preciso acertar os 15 números dentre os 25 disponíveis.