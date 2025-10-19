Cidades

Último dia da Festa de Marataízes tem Bruno & Barreto e programação especial

Antes do show principal, o público poderá curtir o espetáculo infantil Divertics & Turma Show, às 16h, seguido pela apresentação de Vinicius Fragozo, às 20h

a dupla Bruno e Barreto se apresenta em Marataízes
Foto: Divulgação

A Festa de Marataízes chega ao seu último dia neste domingo (19), com uma programação especial que promete encerrar o evento em grande estilo. A dupla Bruno & Barreto será a principal atração da noite, subindo ao palco às 22h na Praia Central.

Antes do show principal, o público poderá curtir o espetáculo infantil Divertics & Turma Show, às 16h, seguido pela apresentação de Vinicius Fragozo, às 20h. A programação é gratuita e aberta a toda a comunidade, reunindo famílias, turistas e moradores em uma celebração marcada por música, cultura e alegria.

A festa faz parte das comemorações pelos 28 anos de emancipação política de Marataízes e movimentou o balneário ao longo do fim de semana com diversas atrações artísticas e culturais.

Confira a programação da Festa de Marataízes!

Domingo (19)

  • 16h – Divertics & Turma Show (Kids)
  • 20h – Vinicius Fragozo
  • 22h – Bruno e Barreto

