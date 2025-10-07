Unidades de Saúde de Cachoeiro recebem programação especial do Outubro Rosa

Durante todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cachoeiro de Itapemirim estarão mobilizadas na luta contra o câncer de mama, com uma programação especial da campanha Outubro Rosa 2025.
Palestras, rodas de conversa, testes rápidos, coleta de preventivos, aferição de pressão arterial e glicemia, exercícios físicos, sorteio de brindes e cafés compartilhados estão entre as atividades oferecidas, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Leia também: Cachoeiro: Ferraço promove “dança das cadeiras” em duas secretarias
As ações começam nesta quinta-feira (9), em quatro unidades, e seguem até o fim do mês, com atividades distribuídas em diferentes bairros do município. A proposta é levar informação e acolhimento às mulheres cachoeirenses, estimulando hábitos de autocuidado e a realização regular de exames e consultas médicas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a campanha busca ampliar o acesso à informação qualificada, garantindo que as mulheres tenham cada vez mais orientações sobre prevenção e formas de identificar doenças em estágios iniciais — o que aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento.
“O Outubro Rosa é mais do que uma campanha. É um lembrete de que cuidar da saúde deve ser um gesto constante de amor-próprio. Nossas equipes estão empenhadas em acolher, orientar e fortalecer as mulheres cachoeirenses nesse movimento de conscientização”, destaca a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.
A programação inclui parcerias com profissionais de diversas áreas, como fisioterapeutas, educadores físicos, advogados e agentes comunitários de saúde, que vão conduzir palestras e atividades práticas de orientação.
Quem quiser participar pode consultar a programação completa e conferir as datas e horários das ações na unidade de saúde mais próxima.
Programação – Outubro Rosa 2025
09/10
UBS Burarama – 8h
• Solicitação de mamografia
• Coleta de preventivos
• Testes rápidos
UBS São Joaquim – 8h
• Solicitação de mamografia
• Coleta de preventivos
• Testes rápidos
• Coffee break
UBS Adonai – a partir das 8h30
• Palestra
• Testagem rápida
• Coleta de preventivos
• Solicitação de mamografia
UBS Monte Verde – 8h
• Coleta de citopatológico
• Solicitação de mamografia
• Sala de espera com ACS: Câncer de mama e colo uterino
14/10
UBS Gironda – 9h
• Palestra sobre câncer de mama e câncer no colo do útero
• Aferição de pressão arterial
• Glicemia
• Café da manhã compartilhado
15/10
UBS BNH de Cima – 9h
• Palestra sobre prevenção e autocuidado
• Testes rápidos
• Aferição de pressão arterial e glicemia
• Pedidos de exames laboratoriais
• Café compartilhado
16/10
UBS Zumbi – 7h30 (Centro Comunitário)
• Palestra: Benefícios previdenciários para pessoas com câncer de mama (Dra. Bárbara Luiza – Advogada)
• Aferição de pressão arterial
• Solicitação de mamografia
• Exercícios físicos (Prof. Carlos da Mata)
UBS Adonai – a partir das 13h
• Palestra
• Testagem rápida
• Coleta de preventivos
• Solicitação de mamografia
UBS Gilson Carone – 8h (também dia 17/10)
• Palestra
• Testagem rápida
• Coleta de preventivos
• Solicitação de mamografia
17/10
Igreja Católica do bairro Boa Esperança – 14h às 17h30
• Atendimento voltado às mulheres com solicitação de exames laboratoriais e mamografia
• Aferição de pressão arterial
• Teste rápido
• Palestra
UBS Córrego dos Monos – 8h
• Roda de conversa
• Café da manhã
• Solicitação de mamografia
• Testes rápidos para ISTs
20/10
UBS Zumbi – 7h30 (Centro Comunitário)
• Palestra: Avaliação de dor e movimento (Fisioterapeutas Raysa Verly e Joyce)
• Solicitação de mamografia
• Aferição de pressão arterial
• Exercícios físicos (Prof. Carlos da Mata)
• Café da manhã compartilhado
• Sorteio de brindes
21/10
UBS Aeroporto – a partir das 8h
• Palestra
• Testagem rápida
• Coleta de preventivos
• Solicitação de mamografia
• Café da manhã para a comunidade
UBS Amaral – 8h
• Abertura e acolhimento
• Dinâmica: Mitos x Verdades (8h15)
• Roda de conversa sobre câncer de mama e autoexame (8h30 às 9h)
• Café da manhã especial (9h às 9h20)
• Sorteio de brindes (9h20)
• Encerramento (9h30)
22/10
UBS São Vicente – 13h30
• Palestra com Dra. Leidys e Enf. Priscilla
• Solicitação de mamografia
• Coleta de preventivos (durante todo o mês)
• Café da tarde ao ar livre
• Sorteio de brindes
23/10
UBS Vila Rica – 8h
• Solicitação de mamografia
• Exames laboratoriais
• Testes rápidos
• Avaliação antropométrica
• Sorteios
• Café da manhã
24/10
UBS Agostinho Simonato – 8h
• Roda de conversa sobre câncer de mama + café da manhã
• Testes rápidos para ISTs
• Aferição de pressão arterial
• Aferição de glicemia
• Solicitação de mamografia
UBS Jardim Itapemirim – 13h30 às 16h
• Coleta de preventivo
• Palestra: “Outubro Rosa – Mais que uma campanha, um lembrete de cuidado”
• Aferição de pressão arterial
• Teste rápido de HIV, VDRL, Hepatite B e C
• Café da tarde
31/10
UBS Novo Parque – 9h (Quadra Esportiva ao lado da UBS)
• Palestras de conscientização
• Café da manhã
• Corte de cabelo e unha
• Solicitação de mamografia
• Aferição de pressão arterial
• Sorteio de brindes
• Sugestão: ir vestida de rosa
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui