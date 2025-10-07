Unidades de Saúde de Cachoeiro recebem programação especial do Outubro Rosa

Durante todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cachoeiro de Itapemirim estarão mobilizadas na luta contra o câncer de mama, com uma programação especial da campanha Outubro Rosa 2025.

Palestras, rodas de conversa, testes rápidos, coleta de preventivos, aferição de pressão arterial e glicemia, exercícios físicos, sorteio de brindes e cafés compartilhados estão entre as atividades oferecidas, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

As ações começam nesta quinta-feira (9), em quatro unidades, e seguem até o fim do mês, com atividades distribuídas em diferentes bairros do município. A proposta é levar informação e acolhimento às mulheres cachoeirenses, estimulando hábitos de autocuidado e a realização regular de exames e consultas médicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a campanha busca ampliar o acesso à informação qualificada, garantindo que as mulheres tenham cada vez mais orientações sobre prevenção e formas de identificar doenças em estágios iniciais — o que aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento.

“O Outubro Rosa é mais do que uma campanha. É um lembrete de que cuidar da saúde deve ser um gesto constante de amor-próprio. Nossas equipes estão empenhadas em acolher, orientar e fortalecer as mulheres cachoeirenses nesse movimento de conscientização”, destaca a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.

A programação inclui parcerias com profissionais de diversas áreas, como fisioterapeutas, educadores físicos, advogados e agentes comunitários de saúde, que vão conduzir palestras e atividades práticas de orientação.

Quem quiser participar pode consultar a programação completa e conferir as datas e horários das ações na unidade de saúde mais próxima.

Programação – Outubro Rosa 2025

09/10

UBS Burarama – 8h

• Solicitação de mamografia

• Coleta de preventivos

• Testes rápidos

UBS São Joaquim – 8h

• Solicitação de mamografia

• Coleta de preventivos

• Testes rápidos

• Coffee break

UBS Adonai – a partir das 8h30

• Palestra

• Testagem rápida

• Coleta de preventivos

• Solicitação de mamografia

UBS Monte Verde – 8h

• Coleta de citopatológico

• Solicitação de mamografia

• Sala de espera com ACS: Câncer de mama e colo uterino

14/10

UBS Gironda – 9h

• Palestra sobre câncer de mama e câncer no colo do útero

• Aferição de pressão arterial

• Glicemia

• Café da manhã compartilhado

15/10

UBS BNH de Cima – 9h

• Palestra sobre prevenção e autocuidado

• Testes rápidos

• Aferição de pressão arterial e glicemia

• Pedidos de exames laboratoriais

• Café compartilhado

16/10

UBS Zumbi – 7h30 (Centro Comunitário)

• Palestra: Benefícios previdenciários para pessoas com câncer de mama (Dra. Bárbara Luiza – Advogada)

• Aferição de pressão arterial

• Solicitação de mamografia

• Exercícios físicos (Prof. Carlos da Mata)

UBS Adonai – a partir das 13h

• Palestra

• Testagem rápida

• Coleta de preventivos

• Solicitação de mamografia

UBS Gilson Carone – 8h (também dia 17/10)

• Palestra

• Testagem rápida

• Coleta de preventivos

• Solicitação de mamografia

17/10

Igreja Católica do bairro Boa Esperança – 14h às 17h30

• Atendimento voltado às mulheres com solicitação de exames laboratoriais e mamografia

• Aferição de pressão arterial

• Teste rápido

• Palestra

UBS Córrego dos Monos – 8h

• Roda de conversa

• Café da manhã

• Solicitação de mamografia

• Testes rápidos para ISTs

20/10

UBS Zumbi – 7h30 (Centro Comunitário)

• Palestra: Avaliação de dor e movimento (Fisioterapeutas Raysa Verly e Joyce)

• Solicitação de mamografia

• Aferição de pressão arterial

• Exercícios físicos (Prof. Carlos da Mata)

• Café da manhã compartilhado

• Sorteio de brindes

21/10

UBS Aeroporto – a partir das 8h

• Palestra

• Testagem rápida

• Coleta de preventivos

• Solicitação de mamografia

• Café da manhã para a comunidade

UBS Amaral – 8h

• Abertura e acolhimento

• Dinâmica: Mitos x Verdades (8h15)

• Roda de conversa sobre câncer de mama e autoexame (8h30 às 9h)

• Café da manhã especial (9h às 9h20)

• Sorteio de brindes (9h20)

• Encerramento (9h30)

22/10

UBS São Vicente – 13h30

• Palestra com Dra. Leidys e Enf. Priscilla

• Solicitação de mamografia

• Coleta de preventivos (durante todo o mês)

• Café da tarde ao ar livre

• Sorteio de brindes

23/10

UBS Vila Rica – 8h

• Solicitação de mamografia

• Exames laboratoriais

• Testes rápidos

• Avaliação antropométrica

• Sorteios

• Café da manhã

24/10

UBS Agostinho Simonato – 8h

• Roda de conversa sobre câncer de mama + café da manhã

• Testes rápidos para ISTs

• Aferição de pressão arterial

• Aferição de glicemia

• Solicitação de mamografia

UBS Jardim Itapemirim – 13h30 às 16h

• Coleta de preventivo

• Palestra: “Outubro Rosa – Mais que uma campanha, um lembrete de cuidado”

• Aferição de pressão arterial

• Teste rápido de HIV, VDRL, Hepatite B e C

• Café da tarde

31/10

UBS Novo Parque – 9h (Quadra Esportiva ao lado da UBS)

• Palestras de conscientização

• Café da manhã

• Corte de cabelo e unha

• Solicitação de mamografia

• Aferição de pressão arterial

• Sorteio de brindes

• Sugestão: ir vestida de rosa