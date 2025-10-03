Venda Nova do Imigrante: em 30 minutos, PRF recupera dois carros roubados na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta quinta-feira (2), dois veículos com registro de furto e roubo em um intervalo de apenas 30 minutos, durante fiscalização no km 109 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.

Por volta das 18h30, os policiais abordaram um Hyundai IX35 prata, com placas de Minas Gerais. Durante a fiscalização, o condutor afirmou ter adquirido o automóvel em Cachoeiro de Itapemirim há cerca de duas semanas, em uma negociação envolvendo outro veículo, um notebook e uma impressora.

No entanto, a vistoria apontou indícios de adulteração nos elementos identificadores, revelando que o carro era, na verdade, um IX35 de São Paulo, com registro de roubo em Serra, no dia 13 de maio de 2025.

Cerca de 30 minutos depois, ainda no mesmo ponto de fiscalização, uma Toyota Hilux cinza recebeu ordem de parada, mas desobedeceu e seguiu sentido Vitória. Após buscas, o veículo foi localizado estacionado no centro de Venda Nova do Imigrante.

O suposto proprietário afirmou ter comprado a caminhonete em Minas Gerais, há três meses, por R$ 250 mil em espécie, em negociação realizada pelo Facebook, sem ter transferido o bem para o próprio nome.

Na inspeção, os policiais constataram que a caminhonete possuía restrição de furto registrada em Belo Horizonte, no dia 24 de maio de 2025. Além disso, dentro do console foi encontrado um simulacro de pistola.

Diante das irregularidades, os dois condutores foram encaminhados ao DPJ de Venda Nova do Imigrante para as providências legais.