Cidades

VÍDEO | Defesa Civil interdita deque em Marataízes após detectar riscos

A medida foi adotada após a equipe identificar possíveis riscos estruturais na estrutura

Foto: Divulgação | Defesa Civil

A Defesa Civil de Marataízes interditou, nesta quarta-feira (29), o deque de madeira localizado na orla de Lagoa Funda.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A medida foi adotada após a equipe identificar possíveis riscos estruturais na estrutura. A informação foi confirmada pela Defesa Civil por meio das redes sociais oficiais.

Leia também: Rajadas de vento: shows em Marataízes são adiados por recomendação da Defesa Civil

Após vistoria técnica, foi constatada a necessidade de interdição preventiva para garantir a segurança da população. Pedimos que os moradores e visitantes evitem acessar a área interditada até a conclusão das medidas corretivas.

Defesa Civil

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Defesa CivilMarataízesSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por