VÍDEO | Defesa Civil interdita deque em Marataízes após detectar riscos

A Defesa Civil de Marataízes interditou, nesta quarta-feira (29), o deque de madeira localizado na orla de Lagoa Funda.

A medida foi adotada após a equipe identificar possíveis riscos estruturais na estrutura. A informação foi confirmada pela Defesa Civil por meio das redes sociais oficiais.

Após vistoria técnica, foi constatada a necessidade de interdição preventiva para garantir a segurança da população. Pedimos que os moradores e visitantes evitem acessar a área interditada até a conclusão das medidas corretivas.