3º BPM recebe 35 novos militares para atuar no Caparaó

O 3º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Alegre, recebeu nesta quarta-feira (12), 35 novos soldados para reforçar a segurança nos municípios da região do Caparaó, incluindo Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto, São Lourenço, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte. Agora, a unidade passa a contar com 277 policiais.

A incorporação ocorre após a formatura de quase 1.000 novos policiais militares realizada pelo Governo do Estado na última quinta-feira (7). Com o reforço, o batalhão amplia a capacidade de atuar em patrulhamentos, abordagens e ações preventivas, fortalecendo o enfrentamento à criminalidade e aumentando a sensação de segurança nas cidades atendidas.

O comandante do 3º Batalhão, tenente-coronel Dikson Delgado, destacou a importância da chegada dos novos profissionais. Segundo ele, o aumento do efetivo permitirá intensificar o policiamento ostensivo e aprimorar a resposta às demandas da população.

“A chegada desses policiais representa um avanço importante para toda a região. Com esse reforço, conseguiremos ampliar as ações preventivas, fortalecer o patrulhamento e atender a comunidade com maior eficiência. Nosso objetivo é garantir mais segurança e tranquilidade aos moradores do Caparaó”, afirmou o comandante.

O envio de novos militares ao 3º BPM integra as ações estratégicas da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e do Governo do Estado para ampliar o efetivo, melhorar a estrutura de policiamento e promover a redução da criminalidade em todo o Espírito Santo.