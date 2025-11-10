Cidades

Anchieta abre inscrições para ambulantes atuarem no verão 2025/2026

A Prefeitura reforça seu compromisso em garantir organização, segurança e legalidade durante o período de maior movimento nas praias

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Anchieta deu início ao processo de inscrição para vendedores e prestadores de serviços interessados em atuar nos balneários do município durante a próxima temporada de verão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O período de inscrição segue até o dia 14 de novembro de 2025, e o objetivo é organizar e regulamentar as atividades comerciais temporárias nas praias de Iriri, Castelhanos e Ubu, de acordo com o Código de Posturas Municipal (Lei nº 49/90) e a Lei nº 155/96.

Leia também: Anchieta: MP pede condenação de empresa de saneamento por poluição de rio

A iniciativa é coordenada pela Gerência de Fiscalização de Obras e Posturas, setor responsável pela análise, emissão dos alvarás e licenças de funcionamento. Além do cadastro, os participantes deverão comparecer aos cursos obrigatórios que acontecerão nos dias 27 e 28 de novembro, com conteúdos voltados a boas práticas comerciais, segurança e qualidade no atendimento ao público.

O pagamento da taxa de credenciamento será realizado em duas parcelas: a primeira na liberação do alvará provisório e a segunda 30 dias depois, no momento da emissão do documento definitivo.

Com essa ação, a Prefeitura reforça seu compromisso em garantir organização, segurança e legalidade durante o período de maior movimento nas praias. A proposta é assegurar que moradores e turistas possam usufruir de um ambiente limpo, estruturado e com atendimento de qualidade.

Cronograma de execução

  • Publicação do edital: 20 de outubro de 2025
  • Inscrições: 3 a 14 de novembro de 2025
  • Divulgação da classificação inicial: 24 de novembro de 2025
  • Período para impugnações: 25 de novembro de 2025
  • Prazo para recursos: 26 e 27 de novembro de 2025
  • Julgamento dos recursos: 28 de novembro de 2025
  • Divulgação da classificação final: 5 de dezembro de 2025
  • Licenciamento (1ª chamada): 8 a 12 de dezembro de 2025
  • Licenciamento (2ª chamada): 17 a 19 de dezembro de 2025
  • Validade das licenças: 2 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AnchietaEspírito SantoVerão

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por