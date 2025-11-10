Anchieta abre inscrições para ambulantes atuarem no verão 2025/2026

A Prefeitura de Anchieta deu início ao processo de inscrição para vendedores e prestadores de serviços interessados em atuar nos balneários do município durante a próxima temporada de verão.

O período de inscrição segue até o dia 14 de novembro de 2025, e o objetivo é organizar e regulamentar as atividades comerciais temporárias nas praias de Iriri, Castelhanos e Ubu, de acordo com o Código de Posturas Municipal (Lei nº 49/90) e a Lei nº 155/96.

A iniciativa é coordenada pela Gerência de Fiscalização de Obras e Posturas, setor responsável pela análise, emissão dos alvarás e licenças de funcionamento. Além do cadastro, os participantes deverão comparecer aos cursos obrigatórios que acontecerão nos dias 27 e 28 de novembro, com conteúdos voltados a boas práticas comerciais, segurança e qualidade no atendimento ao público.

O pagamento da taxa de credenciamento será realizado em duas parcelas: a primeira na liberação do alvará provisório e a segunda 30 dias depois, no momento da emissão do documento definitivo.

Com essa ação, a Prefeitura reforça seu compromisso em garantir organização, segurança e legalidade durante o período de maior movimento nas praias. A proposta é assegurar que moradores e turistas possam usufruir de um ambiente limpo, estruturado e com atendimento de qualidade.

Cronograma de execução