Bebê após afogamento no Espírito Santo

Uma criança de 1 ano e 10 meses foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) após um afogamento em uma piscina residencial, em São Mateus, mas morreu após dar entrada em um hospital de Colatina. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (12).

A equipe do Notaer realizou o transporte aeromédico depois do atendimento inicial no município, devido à gravidade do quadro. A vítima foi encaminhada para receber cuidados especializados, mas não resistiu.