Segurança

Bebê após afogamento no Espírito Santo

A equipe do Notaer realizou o transporte aeromédico depois do atendimento inicial no município, devido à gravidade do quadro.

Foto: Freepik

Uma criança de 1 ano e 10 meses foi socorrida pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) após um afogamento em uma piscina residencial, em São Mateus, mas morreu após dar entrada em um hospital de Colatina. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (12).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Vítima de afogamento em Itapemirim estava com a esposa quando morreu

A equipe do Notaer realizou o transporte aeromédico depois do atendimento inicial no município, devido à gravidade do quadro. A vítima foi encaminhada para receber cuidados especializados, mas não resistiu.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AfogamentoEspírito SantoNotaer

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por