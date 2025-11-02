BR-101: grave acidente entre carreta e carro deixa mortos no ES

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio resultou na morte de duas na tarde deste domingo (2), na rodovia BR-101, no município de Fundão.

Outras duas pessoas também ficaram feridas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo informações da EcoVias Capixaba, a colisão ocorreu no km 234, por volta das 12h57. Por causa do acidente, a tráfego de veículos foi bloqueado e seguia interditado desde as 16h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também já está no local. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.