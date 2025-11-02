Caminhão se envolve em acidente em rodovia entre Mimoso e Muqui

Um caminhão que transportava chapas de mármore e granito se envolveu em um acidente na tarde deste domingo (2), na rodovia ES-177, depois da localidade conhecida como Coqueiro, entre os municípios de Mimoso do Sul e Muqui.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte da carga espalhada pela rodovia e o veículo fora da pista.

Também é possível observar a carroceria da carreta destruída e a cabine onde fica o motorista amassada.

Informações preliminares apontam que o motorista sofreu ferimentos e foi socorrido para um hospital da região. Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. Assim que houver informações oficiais, o texto será atualizado.