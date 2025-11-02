Carro bate violentamente contra poste em Piúma

Um carro de passeio bateu de frente com um poste em frente à rodoviária do município de Piúma na madrugada deste domingo (2).

Conforme mostra imagem de uma câmera de segurança, o veículo, modelo Citroën Aircross preto, subiu na calçada e colidiu violentamente contra o poste de iluminação pública.

O impacto comprometeu a estrutura do equipamento, que entortou. Além disso, a frente do carro ficou destruída.

Nas imagens, ainda é possível observar pelos menos três pessoas saindo do automóvel após o impacto. Aparentemente, os ocupantes saem sem ferimentos.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente.

Uma equipe da EDP esteve no local.