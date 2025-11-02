Segurança

Carro bate violentamente contra poste em Piúma

O impacto comprometeu a estrutura do equipamento, que entortou.

Foto: Reprodução/ Espírito Santo Notícias

Um carro de passeio bateu de frente com um poste em frente à rodoviária do município de Piúma na madrugada deste domingo (2).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Conforme mostra imagem de uma câmera de segurança, o veículo, modelo Citroën Aircross preto, subiu na calçada e colidiu violentamente contra o poste de iluminação pública.

Leia também: VÍDEO | Carro bate em poste na Beira Rio em Cachoeiro

O impacto comprometeu a estrutura do equipamento, que entortou. Além disso, a frente do carro ficou destruída.

Nas imagens, ainda é possível observar pelos menos três pessoas saindo do automóvel após o impacto. Aparentemente, os ocupantes saem sem ferimentos.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente.

Uma equipe da EDP esteve no local.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por