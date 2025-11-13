Casagrande envia à Ales projeto de abono para servidores do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta quinta-feira (13) que enviará à Assembleia Legislativa o projeto de lei que concede abono salarial aos servidores do Estado. A proposta prevê o pagamento de R$ 1.200,00 para todo o funcionalismo público estadual.

O texto também estabelece um valor maior para a Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Para os profissionais da Educação, o abono será de R$ 2.500,00.

Casagrande afirmou que o projeto será encaminhado ainda hoje ao Legislativo. Se aprovado, o benefício será pago aos servidores conforme a regulamentação que será definida após a votação na Casa.