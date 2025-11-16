Chocante! Corpo com marcas de violência é encontrado no IBC

Um corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste domingo (16) perto de um carro no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. As informações são iniciais e ainda estão sendo apuradas pelas forças de segurança. Dessa forma, a ocorrência segue em andamento.

Segundo relatos de moradores da região, o corpo apresentava sinais de agressão e estava próximo ao veículo estacionado na via. A área foi isolada e equipes trabalham para reunir os primeiros detalhes sobre o caso.

Assim, de acordo com informações preliminares, a vítima seria moradora do próprio bairro. Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do crime ou possíveis envolvidos.

A matéria será atualizada à medida que mais informações forem repassadas.