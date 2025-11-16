Chocante! Corpo com marcas de violência é encontrado no IBC
Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do crime ou possíveis envolvidos.
Um corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste domingo (16) perto de um carro no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. As informações são iniciais e ainda estão sendo apuradas pelas forças de segurança. Dessa forma, a ocorrência segue em andamento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo relatos de moradores da região, o corpo apresentava sinais de agressão e estava próximo ao veículo estacionado na via. A área foi isolada e equipes trabalham para reunir os primeiros detalhes sobre o caso.
Assim, de acordo com informações preliminares, a vítima seria moradora do próprio bairro. Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do crime ou possíveis envolvidos.
A matéria será atualizada à medida que mais informações forem repassadas.