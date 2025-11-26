Cláudio Castro será ouvido na CPI do Crime Organizado na próxima quarta-feira (2)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), será ouvido na próxima quarta-feira (3) pela CPI do Crime Organizado do Senado. Ele confirmou presença e será o primeiro dos 22 gestores públicos, entre governadores e secretários de Segurança, convidados para depor.

A comissão ainda definirá a ordem dos demais convocados, que representam 10 estados e o Distrito Federal.

Segundo o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), a etapa marca um avanço nas investigações, ao ouvir autoridades responsáveis por polícias estaduais, sistema prisional e políticas de segurança.

“São eles que comandam as polícias civis e militares e as demais estruturas estaduais responsáveis pela prevenção, investigação, policiamento ostensivo, gestão do sistema prisional e formulação das políticas de segurança pública”, declarou Contarato.

Contarato afirmou que compreender decisões, prioridades e limitações orçamentárias é essencial para formular recomendações consistentes e reforçou que o objetivo é promover um diálogo técnico e institucional voltado a resultados.

“Entender decisões, prioridades, limitações orçamentárias e desafios de coordenação federativa é imprescindível para construir recomendações viáveis. A CPI convidou esses gestores para um diálogo institucional técnico, responsável e comprometido com resultados.”

